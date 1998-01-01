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واشنطن: اطلاق كوريا الشمالية لصواريخ انتهاك لقرارات الأمم المتحدة

السبت 25 مايو 2019 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن: اطلاق كوريا الشمالية لصواريخ انتهاك لقرارات الأمم المتحدة


واشنطن /سما/

 انتقد جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية قصيرة المدى في وقت سابق من هذا الشهر، ووصفه بأنه يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأنها.

ويعد بولتون أول مسؤول رفيع المستوى في إدارة ترامب يصف بوضوح إطلاق الصواريخ بأنه انتهاك للقرارات الأممية.

وفي مؤتمر صحفي عقد في طوكيو، قال بولتون إنه لا شك في أن إطلاق الصواريخ يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ، مضيفًا أن هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية ستكون على الأرجح أحد بنود جدول الأعمال في اجتماع بين رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصل إلى اليابان اليوم السبت.

حول رغبة آبي للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون دون شروط، أشار بولتون إلى أن ترامب أجرى محادثات مع كيم مرتين دون شروط، في منتصف حزيران يونيو 2018 وأواخر شباط/فبراير من هذا العام.

كان آبي وبولتون اتفقا، في محادثات امس الجمعة للاعداد لمحادثات ترامب في اليابان، على استمرار تطبيق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

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