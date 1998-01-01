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الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي

السبت 25 مايو 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة: 23 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي


أريحا /سما/

 تنقل اكثر من 23 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 138 مطلوبا جنائياً.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة اليوم السبت، أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (11768) شخصا، فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (11826) شخصا، وأن حركة المسافرين كانت متوسطة.

وأشار التقرير إلى  أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (138) مطلوبا جنائيا وممنوعا من السفر، سواء أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر، أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأرض الفلسطينية، وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على اختلاف تقسيماتها.

وأضاف التقرير، "أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لكافة المواطنين، من بينها التنسيق لـ (11) حالة مرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في سيارات الإسعاف الفلسطينية، فيما أعاد الجانب الإسرائيلي (5) مواطنين خلال الفترة نفسها بحجة الأسباب الأمنية".

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