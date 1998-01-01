النخالة: مواجهة مخططات التوطين مصلحة لبنانية – فلسطينية ومؤتمر البحرين لتصفية القضية

بيروت /سما/

استقبل الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" زياد النخالة، الأمين العام لحركة الأمة فضيلة الشيخ عبد الله الجبري، بحضور ممثل حركة الجهاد في لبنان الأستاذ إحسان عطايا.

وتناول اللقاء أهمية دور العلماء في مواجهة المخططات التي تريد تصفية القضية الفلسطينية وفرض التطبيع مع العدو الصهيوني واقعاً على شعوب الأمة.

وحيا الشيخ جبري مواقف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، منوهاً بصمود الشعب الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة بعد عام على انطلاقها، وببطولات الأسرى في زنازين العدو.

من ناحيته، أكد الأمين العام لـ"حركة الجهاد الإسلامي" استمرار قوى المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها "حركة الجهاد"، في التصدي لكل محاولات فرض العدو شروطه على الشعب الفلسطيني.

وشدّد النخالة على رفض الشعب الفلسطيني لما يسمى "صفقة القرن"، بكل مندرجاتها، ولا سيما "مؤتمر البحرين" الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت الكيان الصهيوني على حساب شعوب الأمة ومستقبل الشعب الفلسطيني.

وتناول اللقاء الأوضاع المأساوية للشعب الفلسطيني في لبنان، وأكد المجتمعون على ضرورة بذل كل الجهود من أجل مواجهة جهود الإدارة الأمريكية في عرقلة عمل وكالة "الأونروا" وفرض التوطين، ما ينعكس سلباً على الدول المضيفة، ولا سيما لبنان، مؤكدين على ضرورة إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات لتمكينهم من التصدي لكل مشاريع التوطين، وهو مصلحة لبنانية – فلسطينية مشتركة.