طهران تردّ على ترامب: بإمكاننا إغراق سفنكم الحربية في قاع البحر بصاروخين

طهران /وكالات /

أكّد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال مرتضى قرباني أن بإمكان طهران إغراق السفن الحربية الأميركية في قاع البحر بطواقمها وطائراتها.

وفي مقابلةٍ مع وكالة ميزان الإيرانية قال قرباني إن إيران تستطيع إغراق حاملتي الطائرات الأميركيتين عند أول خطأٍ منهما بصاروخين فقط أو سلاحٍ سري جديد.

أما مساعد قائد الجيش الايراني العميد حسن سيفي فقال لوكالة مهر إن الأميركيين العقلاء والقادة ذوي الخبرة لن يسمحوا للعناصر المتطرفين بالدخول في حرب مع إيران يكون الخروج منها صعباً جداً.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن قرار الولايات المتحدة نشر ألف وخمسمئة جندي إضافي في الشرق الأوسط يمثل تهديداً للسلام الدولي وفق ما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية.



وقبيل مغادرته باكستان قال ظريف للوكالة إن تعزيز الوجود الأميركي في المنطقة خطيرٌ جداً على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته.