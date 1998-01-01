شاهد..عريقات : على العرب الذاهبين للبحرين الا يردوا الجميل لامريكا على حساب الشعب الفلسطيني

رام الله /سما/

حثّ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات جميع الدول على عدم المشاركة في مؤتمر المنامة وعلى إعادة النظر في مواقفها. كما قال"رفضنا جميعا اعمال ورشة المنامة".

وفي مقابلة مع الميادين، اتهم عريقات الولايات المتحدة بممارسة لعبة تصدير الخوف في المنطقة. ووصف إدارة الرئيس دونالد ترامب بأنها "ركن أساسي من الإيديولوجية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة".

وتابع " من اراد من الدول العربية ان يرد الجميل لامريكا فعليه ان يفعل ذلك ولكن ليس على حساب الفلسطينيين وعليها ان تقول بصراحه بانها ذاهبة لمؤتمر البحرين لانها لا تستطيع ان تقول "لآ" لامريكا موضحا ان واشنطن تريد الان السلام مقابل المال.