الديمقراطية : غرينبلات يزور الواقع ويشوه القضية الفلسطينية

رام الله /سما/

قالت الجبهة الديمقراطية، اليوم السبت، تعقيباً على تساؤلات المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات الاخيرة،" إلى متى ستبقى الولايات المتحدة تُكَنّ العداء لشعب فلسطين، وحقوقه الوطنية المشروعة، وإلى متى ستبقى إدارة ترامب تنحاز إلى الاحتلال الاستعماري الاستيطاني العنصري في سياساته الفاشية ضد أبناء شعبنا، وإلى متى ستبقى إدارة ترامب تنتهك القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية، وتشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على سياسة تقويض الكيانية السياسية لشعبنا، وتحدي المجتمع الدولي وقراراته ذات الصلة بالمسألة الفلسطينية والحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا؟".

وأضافت في بيان لها " إن تساؤلات غرينبلات تهدف إلى تزوير الواقع وتزييفه، ورسم صورة مشوهة لطبيعة القضية الفلسطينية ولمواقف شعبنا ونضالاته".

وأكدت " إن البرنامج الوطني الذي يتبناه شعبنا وقواه السياسية بالإجماع يتطابق تماماً مع قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 19/67 الذي اعترف لشعبنا بدولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ودعا إلى حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات".

وكان المبعوث الأميركي جيسون غرينبلات قد قال "إلى متى سيبقى الفلسطينيون يرفضون ما يعرض عليهم".

