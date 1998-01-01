  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتح : الابتزاز المالي والسياسي للرئيس عباس لن يغير من موقفه الرافض لصفقة القرن

السبت 25 مايو 2019 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح : الابتزاز المالي والسياسي للرئيس عباس لن يغير من موقفه الرافض لصفقة القرن


رام الله /سما/

 قالت حركة فتح إن من نصح الإدارة الأمريكية بان مزيدا من الضغط وابتزاز الرئيس محمود عباس سياسيا ،وأن ممارسة الخنق والابتزاز المالي على مؤسسات دولة فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني ومن ثم عرض الاموال يمكن أن يأتي بتتازلات حول حقوقنا الوطنية الثابته ،هو مخطئ تماما ،وهو لم يقرأ التاريخ ولا يفهم طبيعة الصراع ولا يعرف الشعب الفلسطيني وحركة فتح والرئيس محمود عباس.

وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث بإسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي ، "إن التهديد والوعيد و قطع الأموال عن الشعب الفلسطيني ، وممارسة عملية الابتزاز ضد قيادتنا وشعبنا لن تجعلنا نفكر قيد أنمله في تغيير موقفنا إتجاه صفقة القرن وبوابتها الاقتصادية تحت مؤامرة ورشة الاقتصاد من اجل الازدهار".

وقال القواسمي"أن اللعبة مكشوفه ولن تمر، و أن مليارات الأرض وكنوزها لا تساوي عند شعبنا حبة تراب من أرض القدس ، وان البوابة السياسية المستندة للشرعية الدولية هي البوابه الوحيدة التي يمكن لها أن تكون مدخلا لصناعة السلام والاستقرار في المنطقه والعالم".

الأكثر قراءة اليوم

وصول جثمان فلسطيني توفي بسجون تركيا لغزة.. عائلته: لن نقيم بيت عزاء!

جنرال إسرائيلي: الجولة المقبلة مع غزة قاب قوسين أو أدنى وسياسة دفع الأموال ليست حلا!

ملكة الأردن تنشر إفطارا عائليا مع الملك وأبنائها ( شاهد )

بالصور.. إيران تبني معبرًا سريًا بين العراق وسوريا

"واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله!!

لماذا لا يجرؤون على مهاجمة إيران؟

مبعوث ترامب يوجه رسالة الى القيادة الفلسطينية بشأن مؤتمر المنامة!

الأخبار الرئيسية

798f81ca-def1-4f2b-80bc-36558d85eb8a

الرئيس السابق للموساد يكشف عن انسجام وتعاون جيدين مع عملاء الاستخبارات السعودية

مصادر فلسطينية لـ"سما": لا جديد في ملف المصالحة ولا مقترحا مصريا جديدا حاليا

رئيس الوزراء التشيكي يؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

حسين الشيخ - ارشيف

حسين الشيخ : امريكا تحاصر السلطة وتتباكى على الوضع الاقتصادي في فلسطين

p

جنرالات إسرائيليون: لا نستطيع دخول غزة والخروج منها بسهولة