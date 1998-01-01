فتح : ابتزاز الرئيس سياسيا لن ينجح

رام الله / سما /

قالت حركة فتح إن من نصح الإدارة الأمريكية بان مزيدا من الضغط وابتزاز الرئيس محمود عباس سياسيا ،وأن ممارسة الخنق والابتزاز المالي على مؤسسات دولة فلسطين وعلى الشعب الفلسطيني ومن ثم عرض الاموال يمكن أن يأتي بتتازلات حول حقوقنا الوطنية الثابته ،هو مخطئ تماما ،وهو لم يقرأ التاريخ ولا يفهم طبيعة الصراع ولا يعرف الشعب الفلسطيني وحركة فتح والرئيس محمود عباس

وأكد عضو المجلس الثوري والمتحدث بإسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي ، "إن التهديد والوعيد و قطع الأموال عن الشعب الفلسطيني ، وممارسة عملية الابتزاز ضد قيادتنا وشعبنا لن تجعلنا نفكر قيد أنمله في تغيير موقفنا إتجاه صفقة القرن وبوابتها الاقتصادية تحت مؤامرة ورشة الاقتصاد من اجل الازدهار".

وقال القواسمي"أن اللعبة مكشوفه ولن تمر، و أن مليارات الأرض وكنوزها لا تساوي عند شعبنا حبة تراب من أرض القدس ، وان البوابة السياسية المستندة للشرعية الدولية هي البوابه الوحيدة التي يمكن لها أن تكون مدخلا لصناعة السلام والاستقرار في المنطقه والعالم"