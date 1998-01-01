كشف.. آلية السفر عبر معبر رفح "الأحد"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة غداً الأحد.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة حتى الرقم (70) من كشف (5/16).

كما طالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وناشدت المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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