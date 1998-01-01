  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كشف.. آلية السفر عبر معبر رفح "الأحد"

السبت 25 مايو 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف.. آلية السفر عبر معبر رفح "الأحد"


غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة غداً الأحد.

وأفادت الداخلية، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي المتبقي من الحافلة الرابعة + الحافلة الخامسة حتى الرقم (70) من كشف (5/16).

كما طالبت، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وناشدت المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

لمعرفة الأسماء..من هنا

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : لهذه الاسباب.. نتنياهو وجيش الاحتلال يسعون لانقاذ حماس ومنع انهيارها

وصول جثمان فلسطيني توفي بسجون تركيا لغزة.. عائلته: لن نقيم بيت عزاء!

جنرال إسرائيلي: الجولة المقبلة مع غزة قاب قوسين أو أدنى وسياسة دفع الأموال ليست حلا!

بالصور.. إيران تبني معبرًا سريًا بين العراق وسوريا

ملكة الأردن تنشر إفطارا عائليا مع الملك وأبنائها ( شاهد )

"واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله!!

لماذا لا يجرؤون على مهاجمة إيران؟

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية لـ"سما": لا جديد في ملف المصالحة ولا مقترحا مصريا جديدا حاليا

رئيس الوزراء التشيكي يؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

تقرير: الاحتلال يتجه لتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات بالضفة

حسين الشيخ - ارشيف

حسين الشيخ : امريكا تحاصر السلطة وتتباكى على الوضع الاقتصادي في فلسطين

p

جنرالات إسرائيليون: لا نستطيع دخول غزة والخروج منها بسهولة