الصحة: قطاع غزة يمر بأسوأ أزمة أدوية على الاطلاق

غزة / سما /

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، من تداعيات خطيرة على المرضى في غزة بسبب أزمة الأدوية التي وصفتها بالأشد على الإطلاق، حيث وصل معدل العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية لأكثر من 52 بالمئة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم السبت عن المدير العام لمجمع الشفاء الطبي الدكتور مدحت عباس قوله إنّ أكبر المستشفيات الحكومية في قطاع غزة، باتت تفتقد الكثير من الأدوية الأساسية والمضادات الحيوية، والأدوية الخاصة بمرضى الضغط والسكري وأدوية الأورام، وكذلك المستهلكات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي.

وأوضح أنّ معظم الأصناف الدوائية غير المتوفرة حالياً في صيدليات المشافي الحكومية، لا تتوافر أيضاً في صيدليات القطاع الخاص.

وأشار المدير العام لمجمع الشفاء الطبي، إلى أنّ "فقدان الأدوية يشكل خطراً على حياة المرضى، كالحليب العلاجي لمرضى التبول الفينولي، والذي يتسبب بحدوث التخلف العقلي في حالة عدم تلقي الطفل المصاب بالمرض له، وكذلك أدوية البروجراف الخاصة بزارعي الكلى، حيث قد يتسبب غياب الدواء إلى رفض الكلية المزروعة، وبالتالي فشل عمليات الزراعة".

وناشد الدكتور عباس، جميع الداعمين للقطاع الصحي وجميع الضمائر الحية سرعة التدخل لإنقاذ مرضى غزة، في سياق عدم تلقي المرافق الصحية للحصص الدوائية الخاصة بها منذ مطلع العام الحالي.