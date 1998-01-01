  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تركيا تقدم 3 ونصف مليون دولار لدعم الفلسطينيين

السبت 25 مايو 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تقدم 3 ونصف مليون دولار لدعم الفلسطينيين


رام الله / سما /

اعلنت وزارة الخارجية التركية انها سلمت مبلغا قدره 3 ونصف مليون دولار لدولة فلسطين. 
وقالت الخارجية في بيان لها ان هذا المبلغ هو ضمن الدفعة الثالثة والأخيرة من منحة الـ 10 مليون دولار التي خصصتها تركيا وفقاً لاتفاقية المنحة الموقعة بين تركيا وفلسطين بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2017 من أجل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة فلسطين. 
واشارت تركيا الى انها اوفت بالتزامها بهدف التخفيف عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان، والتضامن مع دولة فلسطين.
واكدت تركيا انها ستواصل دعمها واسهامها بكل ما تملكه من إمكانيات حتى تحقيق الازدهار في فلسطين 

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : لهذه الاسباب.. نتنياهو وجيش الاحتلال يسعون لانقاذ حماس ومنع انهيارها

وصول جثمان فلسطيني توفي بسجون تركيا لغزة.. عائلته: لن نقيم بيت عزاء!

جنرال إسرائيلي: الجولة المقبلة مع غزة قاب قوسين أو أدنى وسياسة دفع الأموال ليست حلا!

بالصور.. إيران تبني معبرًا سريًا بين العراق وسوريا

ملكة الأردن تنشر إفطارا عائليا مع الملك وأبنائها ( شاهد )

"واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله!!

لماذا لا يجرؤون على مهاجمة إيران؟

الأخبار الرئيسية

مصادر فلسطينية لـ"سما": لا جديد في ملف المصالحة ولا مقترحا مصريا جديدا حاليا

رئيس الوزراء التشيكي يؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

تقرير: الاحتلال يتجه لتطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات بالضفة

حسين الشيخ - ارشيف

حسين الشيخ : امريكا تحاصر السلطة وتتباكى على الوضع الاقتصادي في فلسطين

p

جنرالات إسرائيليون: لا نستطيع دخول غزة والخروج منها بسهولة