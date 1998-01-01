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رئيس الوزراء التشيكي يؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة

السبت 25 مايو 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء التشيكي يؤكد أن بلاده لن تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

صرح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، أن بلاده لن تنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة، خلال لقاء صحفي، أجراه معه موقع "أوراق برلمانية" الشهير، في العاصمة التشيكية براغ.

وقال بابيش: "جمهورية التشيك لن تبادر، إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة"، حسب الموقع.

وأضاف: "ان إسرائيل هي حليف طويل الأمد لجمهورية التشيك، وثمة علاقات أكثر من اعتيادية بيننا، وهناك توجهات راهنة لتمييز تلك العلاقات"، مستدركا: "غير أن جمهورية التشيك عضو في الاتحاد الأوروبي، وباختصار هناك اتفاقات في الأمم المتحدة بهذا الشأن (القدس) يتوجب علينا الالتزام بها".

وتعد تصريحات رئيس الوزراء التشيكي هي الأحدث في مواقف جمهورية التشيك، حول موقفها الرافض لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

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