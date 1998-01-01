نصف مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية للمرتفع الجوي بغزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الأضرار الناتجة عن المرتفع الجوي الحالي بلغت نصف مليون دولار، وذلك بشكل أولي.

وقال د. ابراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة، إن المرتفع الجوي الحالي سبب أضرارا لمعظم مزارع الدواجن (اللاحم، البياض، الحبش و الارانب) في قطاع غزة.

وأوضح القدرة في بيان وزعته العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، أن الإحصائيات الأولية للأضرار الناتجة عن المرتفع الجوي وصلت إلى نفوق ما لا يقل عن 100 ألف طائر بقيمة مالية تصل إلى نصف مليون دولار.

وأكد على أن طواقم الوزارة مازلت منتشرة ميدانيا بين مربي الدواجن على طول قطاع غزة، وذلك لتقديم المساعدة والإرشاد وحصر الأضرار.

وطالب وكيل الوزارة جميع مربي الدواجن التواصل مع طواقم الوزارة، واتباع التعليمات الارشادية للوزارة والمرسلة للمربين على هواتفهم النقالة أو الموجودة على المواقع الاعلامية للوزارة، وذلك للتقليل من آثار ارتفاع درجات الحرارة إلى أدنى حد ممكن.