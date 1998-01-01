  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حسين الشيخ : امريكا تحاصر السلطة وتتباكى على الوضع الاقتصادي في فلسطين

السبت 25 مايو 2019 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ : امريكا تحاصر السلطة وتتباكى على الوضع الاقتصادي في فلسطين


رام الله /سما/



هاجم حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الادارة الامريكية متهما اياها بمحاصرة السلطة الفلسطينية والتباكي في الوقت ذاته على الاوضاع الاقتصادية في فلسطين.


وقال الشيخ في تغريده لها " القدس ليست للبيع وكل المليارات لا تساوي حجر في أسوار القدس العتيقة ونحن نتساءل عن أولئك المتباكين على الازدهار المزعوم لماذا يحاصرون شعبنا ماليا ويدعون إلى مؤتمرات وورشات عمل تحت شعار كذاب يدعو لإنعاش الوضع الاقتصادي في فلسطين !؟"

واضاف الشيخ "من يحاصر شعبنا لا يحق له الادعاء بالحرص عليه".
 

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : لهذه الاسباب.. نتنياهو وجيش الاحتلال يسعون لانقاذ حماس ومنع انهيارها

وصول جثمان فلسطيني توفي بسجون تركيا لغزة.. عائلته: لن نقيم بيت عزاء!

بالصور.. إيران تبني معبرًا سريًا بين العراق وسوريا

الفصائل تحذّر إسرائيل من "التصعيد والمواجهة".. الحرائق مقابل مساحة الصيد

"واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله!!

لماذا لا يجرؤون على مهاجمة إيران؟

مبعوث ترامب يوجه رسالة الى القيادة الفلسطينية بشأن مؤتمر المنامة!

الأخبار الرئيسية

p

جنرالات إسرائيليون: لا نستطيع دخول غزة والخروج منها بسهولة

علوي

وزير الخارجية العماني : يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين

جنرال إسرائيلي: الجولة المقبلة مع غزة قاب قوسين أو أدنى وسياسة دفع الأموال ليست حلا!

الحية: موحدون في خندق المقاومة ويكشف عن اسباب استمرار مسيرات العودة!

مسيرات

بالصور.. اصابات وحالات اختناق في مسيرات العودة شرق قطاع غزة