حسين الشيخ : امريكا تحاصر السلطة وتتباكى على الوضع الاقتصادي في فلسطين

رام الله /سما/





هاجم حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الادارة الامريكية متهما اياها بمحاصرة السلطة الفلسطينية والتباكي في الوقت ذاته على الاوضاع الاقتصادية في فلسطين.





وقال الشيخ في تغريده لها " القدس ليست للبيع وكل المليارات لا تساوي حجر في أسوار القدس العتيقة ونحن نتساءل عن أولئك المتباكين على الازدهار المزعوم لماذا يحاصرون شعبنا ماليا ويدعون إلى مؤتمرات وورشات عمل تحت شعار كذاب يدعو لإنعاش الوضع الاقتصادي في فلسطين !؟"



واضاف الشيخ "من يحاصر شعبنا لا يحق له الادعاء بالحرص عليه".

