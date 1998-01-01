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جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار من الشعب السوري

السبت 25 مايو 2019 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جورج وسوف يطالب أصالة بالاعتذار من الشعب السوري


وكالات

عاتب المطرب السوري جورج وسوف مواطنته المطربة أصالة نصري على انتقادها الجيش السوري، داعيا إياها للاعتذار من الشعب السوري إذا ما كانت لديها الرغبة في العودة إلى البلاد.

وقال وسوف عبر برنامج "عايشة شو" على شاشة "النهار" المصرية: "أصالة فنانة وبتغني حلو وبنت بلدي سوريا، وبفرح لما تكون ناجحة، وعندما أخبروني أنها ستعود إلى وطنها سوريا أنا فرحت، ولن يرفضها أحد، لكن اللي غلطت معهم المفروض تعتذر لهم".

وأضاف: "المفروض تعتذر من شعبها ومن الجيش... ويا رب يحمي سوريا وكل بلد عربي من الحروب والدم والذبح والظلم".

وكانت أصالة قد اتخذت موقفا مناهضا للسلطات السورية على خلفية الأحداث في سوريا.

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