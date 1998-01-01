  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قطر تعلق على مؤتمر البحرين وصفقة القرن

السبت 25 مايو 2019 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تعلق على مؤتمر البحرين وصفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

أفادت وزارة الخارجية القطرية بأنها تابعت دعوة واشنطن لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل، بحسب الإعلان.

وفي بيان أصدرته  الجمعة تعليقا على الدعوة الأمريكية، أشارت الخارجية القطرية إلى وجود "تحديات اقتصادية واستثمارية جمة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة، بينما يرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية".

وأكدت الدوحة أن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي".

وأضافت أن "هذه الظروف لن تتوفر دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني"، مشددة على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجاء في ختام البيان: "دولة قطر تؤكد أنها لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة جميع التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق".

المصدر: وزارة الخارجية القطرية

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت : لهذه الاسباب.. نتنياهو وجيش الاحتلال يسعون لانقاذ حماس ومنع انهيارها

بالصور.. إيران تبني معبرًا سريًا بين العراق وسوريا

الفصائل تحذّر إسرائيل من "التصعيد والمواجهة".. الحرائق مقابل مساحة الصيد

"واشنطن بوست": هذا ما دار في الاتصال بين سليماني ونصرالله!!

مبعوث ترامب يوجه رسالة الى القيادة الفلسطينية بشأن مؤتمر المنامة!

استمرار حرائق الغابات في إسرائيل ومصر والسلطة ترسلان مساعدات

لماذا لا يجرؤون على مهاجمة إيران؟

الأخبار الرئيسية

p

جنرالات إسرائيليون: لا نستطيع دخول غزة والخروج منها بسهولة

علوي

وزير الخارجية العماني : يجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين

جنرال إسرائيلي: الجولة المقبلة مع غزة قاب قوسين أو أدنى وسياسة دفع الأموال ليست حلا!

الحية: موحدون في خندق المقاومة ويكشف عن اسباب استمرار مسيرات العودة!

مسيرات

بالصور.. اصابات وحالات اختناق في مسيرات العودة شرق قطاع غزة