لهذا السبب .. أمريكا تضغط على ليبرمان للدخول في حكومة نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنه وبسبب مماطلة ليبرمان في الدخول إلى الائتلاف بقيادة الليكود فإن إعادة الانتخابات باتت أقرب إلى تشكيل الحكومة.

ومصدر آخر في الليكود أفاد للقناة 11 العبرية أنه لا مناص من انتخابات جديدة، وإنهم في حزيهم لا يعولون كثيرا على "حكومة الستين" لأنها لن تصمد طويلا أمام كل الضغوطات، والبديل هو حل الكنيست والإعلان عن انتخابات جديدة.

إلى ذلك قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير الجيش السابق أفيجدور ليبرمان إن الحكومة التي سيشكلها نتنياهو ستكون حكومة شريعة يهودية، ونحن ضد هذه الحكومة.

وبسبب صفقة القرن المزمع الإعلان عنها الشهر المقبل فقد أكدت مصادر سياسية إسرائيلية لقناة "كان" العبرية أن هناك ضغوطات أمريكية على ليبرمان للانضمام لحكومة نتنياهو بسبب قرب الإعلان عن الصفقة.