فلسطيني يفوز بالمركز الثالث في مهرجان كان السينمائي

رام الله / سما /

فاز خريج دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة، وسام الجعفري بالمركز الثالث المشترك لفئة الأفلام القصيرة عن "سيني فاونديشن " في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72.

ويتحدث الفيلم عن حكاية شابين يحاولان تسجيل الموسيقى داخل المخيم للاشتراك في مسابقة، إن نجحا فيها سيحصلان على فرصة صنع ألبوم موسيقي. بدايةً، لا تسير الأمور حسب المتوّقع بسبب الفوضى والمشاكل في المخّيم حيث ينتهي الأمر بهما إلى الانطلاق بفكرة تسجيل أصوات المخّيم بدلموسيقاهما، وتحويل تلك الأصوات إلى موسيقى.

وفي هذا الإطار، هنأ القس الدكتور متري الراهب مؤسس ورئيس دار الكلمة الجامعية المخرج الشاب وسام الجعفري بهذا النجاح، قائلا "هذا الإنجاز هو فخر لدار الكلمة الجامعية التي استطاع طلبتها وخلال وقت قصير من ان يحصدوا عشرات الجوائز، وان يتوجهوا للحصول على الجائزة الثالثة في مهرجان كان السينمائي عن فئة المخرجين الشباب".

وأضاف:" تهانينا لخريج دار الكلمة الجامعية وسام الجعفري ولزملائه الذين اشتركوا في إعداد هذا الفيلم، وتحية لطاقم دار الكلمة الجامعية الأكاديمي الذين يعطون ولا يبخلون، وأخص بالذكر الاستاذ سائد أنصوني والأستاذ مجدي العمري. ومبروك لفلسطين هذا الإنجاز الرائع".

واعرب سائد أنضوني رئيس برنامج انتاج الأفلام في دار الكلمة الجامعية عن الفخر بهذا الانجاز مشيرا الى ان دار الكلمة هي "اول مدرسة سينما فلسطينية يشارك فيلم لاحد طلبتها بهذا المهرجان المهم".

واضاف "كل التقدير للمشرفين والمدربين الذين لم يبخلوا بجهدهم ووقتهم لرفع مستوى برنامج الأفلام والطلبة. هذه المشاركة تأتي لتعطي دفعة معنوية كبيرة لبقية طلبة البرنامج وحافزا لعمل أفلام أخرى ذات نوعية احترافية عالية".

وقال المخرج الشاب وسام الجعفري: "الوصول لمسابقة عالمية مثل مهرجان كان في فئة السيني فاونديشن يعتبر إنجازا ضخما لكل فريق العمل من طلاب الكلية، وهو إنجاز ضخم للمخيم الذي اسكن فيه، ومنه خرجت فكرة الفيلم، لكن لم تكتمل هذه الجائزة بسبب وجود الممثل الثاني في الفيلم داخل سجون الإحتلال الاسرائيلي، وأود ان اهدي هذه الجائزة له".

يذكر أن الفيلم من إخراج وسيناريو وسام الجعفري، وانتاج سائد أنضوني، وإشراف مجدي العمري، وادارة التصوير ابراهيم حنضل، ومونتاج بلال أبو عليا، وتصميم الصوت أبي الأبيض، والاخراج الفني لوفاء ابراهيم، وتسجيل الصوت صليبا رشماوي، ومساعد مخرج أول شدى وليد، ومتابعة سيناريو عبد الرحمن الزبون، وتمثيل صلاح أبو نعمة، محمد الخمور، نيللي سلمان، معتز شعفوط، وجميل حلمي، وتصميم البوستر سامي زعرور، وموسيقى سائد مسنّات، وترجمة رينا حنضل وندى العمري.

ويعتبر مهرجان كان السينمائي الدولي أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويرجع بدء تنظيمه إلى سنة 1946. ويقام كل عام عادة في شهر مايو، في مدينة كان في جنوب فرنسا. ويوزع المهرجان عدة جوائز، ويتميز المهرجان بالحضور السينمائي الكبير والمتنوع الذي يرافقه، فلا يلتقي هذا الكم من السينمائيين من جميع أنحاء العالم في وقت واحد كما يحصل في مدينة كان خلال المهرجان.

وتعتبر دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة أول مؤسسة تعليم عالٍ فلسطينية، تركز تخصصاتها على الفنون الأدائية والمرئية والتراث الفلسطيني والتصميم، كما وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في التصميم الداخلي، والسياحة الثقافية والمستدامة، والفنون الأدائية في الموسيقى والمسرح، والتصميم الجرافيكي، والفنون المعاصرة، وإنتاج الأفلام، كما تمنح درجة الدبلوم في تخصصات الإنتاج الفيلمي الوثائقي، والدراما والأداء المسرحي، والفنون التشكيلية المعاصرة، والزجاج والخزف، وفن الصياغة، والتربية الفنية، والأداء الموسيقي، والأدلاء السياحيين الفلسطينيين، وفنون الطبخ وخدمة الطعام وبرنامج ضيافة الطعام المتقدمة، وتعمل الكلية على تطوير مهارات ومواهب طلابها لتخرجهم سفراء لوطنهم وثقافتهم وحضارتهم.