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صفقة أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والأمارات والأردن

السبت 25 مايو 2019 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صفقة أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والأمارات والأردن


وكالات

 أصدر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يوم الجمعة، تعليمات إلى وزارة الخارجية للموافقة على صفقات بيع أسلحة بقيمة 8.1 مليار دولارإلى الأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة لمواجهة إيران.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان بالإشارة إلى بومبيو: "لقد اتخذت اليوم قرارا وفقا للمادة 36 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة وأوعزت بإكمال الإخطارات الرسمية على الفور بشأن 22 صفقة لتوريد الأسلحة إلى الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بقيمة نحو 8.1 مليار دولار [سيتم إرسالها] لكبح عدوان إيران وبناء قدرات الدفاع عن النفس لدى الشركاء".
وأشار بومبيو إلى أن بيع هذه الأسلحة للسعودية والإمارات والأردن لدعم حلفائنا وللمساعدة في ردع إيران.
وأضاف بومبيو: "تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن نفسها في مواجهتها"، مؤكدا أن قرار تجاوز الكونغرس هو إجراء "لمرة واحدة" فقط.
وكان أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي، أعلنوا في وقت سابق اليوم الجمعة، أن أمريكا تستعد لبيع أسلحة بمليارات الدولارات إلى السعودية والإمارات.
وقال أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب سيقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية ودول أخرى.
وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

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