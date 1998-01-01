الرئيس اللبناني يدعو الادارة الاميركية لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

بيروت /سما/

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، الادارة الاميركية الى العمل لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وللاجئين الفلسطينيين، مشيراً الى أن هذه القضية ما زالت من دون حل منذ ما يزيد عن 71 عاما.

وابلغ عون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الاميركي اليوت انجل الذي استقبله مساء اليوم الجمعة، ان لبنان بلد محب للسلام ويعمل من اجل تحقيقه لأنه يضمن بذلك الامان لشعبه ولشعوب منطقة الشرق الاوسط.

واكد الرئيس عون التزام لبنان تنفيذ القرار 1701 بالتعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل، داعيا الى المساعدة في مسألة ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية.

ولمناسبة ذكرى التحرير أكد عون أن ذكرى 25 أيار، هي دليل حي على أن إرادة الشعوب تنتصر في النهاية على المصاعب والظلم والاحتلال، وتخرق حصار التعدي على الحقوق، والتعنت، وتشويه الحقائق، ايا كانت الدول التي تقف في وجهها.

وحيا الرئيس عون، نضال الشعب اللبناني على مدى أكثر من عشرين سنة، لدفع جيش الاحتلال إلى الهزيمة واستعادة السيادة الكاملة على أرضنا، باستثناء المناطق المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا التي نتمسك بلبنانيتها.

وأكد عون تمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ سلامته وسيادته الكاملة على أرضه، ولا سيما القرار الدولي الرقم 1701، مشيراً إلى خرق اسرائيل المستمر لهذا القرار، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مطالبته الدائمة باحترام هذا القرار بكل مفاعيله ومندرجاته.