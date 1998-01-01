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وفد برلماني سياسي من تشيلي يزور فلسطين

الجمعة 24 مايو 2019 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد برلماني سياسي من تشيلي يزور فلسطين


بيت لحم / سما /

 استقبلت وزيرة السياحة والآثار رُلى معايعة وفدا من جمهورية تشيلي، ضم نوابا ورؤساء أحزاب يمينية ويسارية، وممثلون عن الجالية الفلسطينية وسياسيون ورجال أعمال وصحفيين.

واكدت معايعة في اللقاء الذي عقد في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم على متانة العلاقات الفلسطينية التشيلية في مختلف المجالات، وتطلعها لدور اكبر لجمهورية التشيلي في دعم القضية الفلسطينية سياسيا و ماديا و معنويا.

واستعرضت آخر المستجدات الجارية على صعيد قطاعي السياحة والتراث الثقافي، بالأخص في مجال الخطط الترويجية والتسويقية التي تنتهجها الوزارة في الأسواق والمحافل السياحية العالمية لزيادة اعداد السياح القادمين الى فلسطين.

وتطرقت معايعة الى الانماط السياحية التي تبناها القطاع السياحي الفلسطيني لرفد السلة السياحية كي تصبح فلسطين مقصداً سياحياً طوال أيام السنة.

بدورهم فقد شكر اعضاء الوفد الوزيرة معايعة على حفاوة الاستقبال موضحين أن زيارتهم لفلسطين تهدف لإطلاع عن كثب على الواقع في الارض المقدسة ولبحث سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

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