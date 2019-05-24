مبعوث ترامب يوجه رسالة الى القيادة الفلسطينية بشأن مؤتمر المنامة!

غزة / سما/

قال جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، إنه "لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستمر في رفض كل شيء معروض عليها".

وأضاف غرينبلاتفي تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": أن "استضافة المؤتمر في البحرين، أو على الأقل عدم إعاقة ذلك، من شأنه أن يوفر للفلسطينيين الفرصة لاختبار الآثار الكاملة للمبادرة". في إشارة منه إلى خطة السلام الامريكية المعروفة اعلاميا باسم " صفقة القرن ".