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الحية: موحدون في خندق المقاومة ولهذه الاهداف.. مصممون على مواصلة مسيرات العودة

الجمعة 24 مايو 2019 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: موحدون في خندق المقاومة ولهذه الاهداف.. مصممون على مواصلة مسيرات العودة


غزة / سما /

قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، إن رسالة شعبنا اليوم اننا موحدون في خندق المقاومة ومشاريع التصفية والحصار الظالم عن غزة حتى ينتهي للابد.

وأضاف الحية في كلمة له خلال مشاركته  في جمعة التراحم والتكافل: "مصممون على مواصلة مسيرات العودة، في مواجهة الاحتلال والحصار الظالم المفروض على غزة ومشاريع التصفية".

وأكد أن شعبنا مصمم على إنهاء مشاريع التصفية وكسرها، كما أفشل بعض المشاريع في السابق،مشيرا إلى أن "شعبنا موحد على مقاطعة مؤتمر البحرين والعمل ضد صفقة القرن ومشاريع التصفية"

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