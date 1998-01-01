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الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتؤكد رفضها للورشة الاقتصادية بالبحرين

الجمعة 24 مايو 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تطلق شعار الجمعة القادمة وتؤكد رفضها للورشة الاقتصادية بالبحرين


غزة / سما /

دعت  الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة،  جماهير شعبنا للمشاركة في الجمعة القادمة تحت عنوان "يوم القدس العالمي".

وأكدت الهيئة في بيانها الختامي، أن شعبنا تحدى لهيب الأجواء الحارة ليطفئ لهيب المؤامرة التي تحاك للقضية الفلسطينية، مشددة على أن شعبنا يقف صفاً واحداً على عدوه وعلى كل المتآمرين على قضيته.

وأضافت: لا أحد يستطيع أن يملي على شعبنا حلولاً هابطة والحل الوحيد لقضيتنا هو  جلاء الاحتلال، مستطردة: ندعو شعبنا للتراحم والتكافل خاصة إلى أهالي الشهداء والجرحى والمعوزين.

وتابعت: نلفت انتباه شعبنا إلى أن هناك دخلاء على الإعلام وأصحاب أقلام تسعى لتفتيت وحدة شعبنا.

واردفت: نعلن رفضنا للورشة الاقتصادية في دولة البحرين وندعو الدول العربية لمقاطعتها، موجهة التحية للشعب اللبناني ومقاومته الباسلة في ذكرى تحرير الجنوب.

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