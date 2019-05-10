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استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب محمد حسنين

الجمعة 24 مايو 2019 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقرار الحالة الصحية للأسير المصاب محمد حسنين


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحالة الصحية للأسير الجريح الفتى محمد حسنين (17 عاما) من مدينة البيرة، مستقرة رغم خطورة إصابته التي تعرض لها أثناء اعتقاله منتصف الشهر الجاري.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، وفقا لبيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة، إن الأسير حسنين القابع في وحدة العناية المكثفة بقسم الجراحة في مستشفى "شعار تصيدك" الإسرائيلي، أجريت له عملية جراحية في قدمه بعيد اعتقاله، ومن المقرر أن تجرى له عملية قسطرة في القدم خلال اليومين المقبلين كونه يعاني من انسداد في أحد الشرايين الرئيسية بسبب الإصابة.

وأضاف عجوة، أن محكمة "عوفر" العسكرية، عقدت أمس الخميس جلسة تمديد لتوقيف الأسير حسنين غيابيا، حيث تم تمديد توقيفه لمدة 8 أيام بذريعة استكمال التحقيق.

ولفتت الهيئة، الى أن الأسير المصاب حسنين اعتقل بتاريخ 10/5/2019 من المدخل الشمالي لمدينة البيرة، بعد إطلاق النار عليه وإصابته بعدة رصاصات في القدم اليمنى، تسببت له بجروح بالغة وخطيرة.

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