العالول يسلم رسالة من الرئيس حول تطورات القضية الفلسطينية لنظيره الكوري الشمالي

بيونغ يانغ/وكالات/

سلم مبعوث الرئيس محمود عباس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول، رئيس هيئة الرئاسة لمجلس الشعب الأعلى، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية تشاي ريونغ هاي، رسالة من الرئيس لنظيره كيم جونغ أون، وضعه خلالها بصورة التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، والخطوات التي تنوي القيادة اتخاذها في حال إعلان ما تسمى بـ "صفقة القرن".

ووضع العالول مضيفه، خلال لقاء عقد اليوم الجمعة، بصورة الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض والإنسان والمقدسات، من خلال زيادة وتيرة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، واستهداف حياة وأمن المواطن الفلسطيني، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

من جهته، نقل تشاي هاي تحيات الرئيس جون أون، للرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، مؤكدا على الموقف المبدئي والثابت الداعم لنضال الشعب الفلسطيني، الذي يسعى للتخلص من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وحيّا الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس محمود عباس في مواجهة صلف الإدارة الأميركية والضغوط الكبيرة التي تمارسها. كما أدان قرارات الرئيس الاميركي دونالد ترمب ونقل سفارة بلاده الى القدس وسياسة الحصار التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الفلسطيني وقيادته.

كما التقى العالول والوفد المرافق له، نائب حزب العمل الكوري باك تي سونغ، وبحثا سبل تعزيز العلاقة بين الحزب وحركة فتح وتطويرها، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأكد سونغ حرص الجمهورية الكورية الشعبية وحزب العمل الحاكم على الوقوف الى جانب حركة فتح في قيادتها للنضال الفلسطيني، مشددا على عمق العلاقة بين الشعبين التي بدأت في عهد الرئيس كيم ايل سونغ والرئيس ياسر عرفات، وتطورت في عهد الرئيسين محمود عباس وكيم جونغ اون.

وحضر اللقاءات كل من سفير دولة فلسطين لدى كوريا نمر اسماعيل، وسفير فلسطين لدى الصين فريز المهداوي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح رائد رضوان.