  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التجمع الإعلامي الديمقراطي: قيام "فيس بوك" بإغلاق حسابات نشطاء فلسطينيين خطوة غير أخلاقية

الجمعة 24 مايو 2019 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
التجمع الإعلامي الديمقراطي: قيام "فيس بوك" بإغلاق حسابات نشطاء فلسطينيين خطوة غير أخلاقية


غزة / سما /

أكد التجمع الإعلامي الديمقراطي أن قيام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإغلاق حسابات نشطاء فلسطينيين خطوة غير أخلاقية باعتبارها مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقال التجمع الإعلامي إن هذه السياسة المتبعة من قبل الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" توضح مدى محاربتها للرسالة الفلسطينية التي تُظهر من خلالها معاناة الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة، وخاصة منها كشف زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب التجمع، موقع "فيسبوك" بضرورة التراجع عن هذه الخطوة التي يؤكد من خلالها على عدم احترام حرية الرأي والتعبير ومخالفته للقانون الدولي.

وناشد، موقع "فيسبوك" بعدم ملاحقة الحسابات الخاصة بالنشطاء الإعلاميين الفلسطينيين لأن ذلك فيه إخماد للرسالة والصوت الفلسطيني الحر، مطالباً بتمكين النشطاء الإعلاميين في توصيل رسالتهم ورسالة الشعب الفلسطيني من خلال إتاحة المساحة الافتراضية المناسبة لهم.

وأعرب التجمع الإعلامي عن فخره في دور النشطاء الإعلاميين الفلسطينيين خلال قيامهم بفضح جرائم الاحتلال، موجهاً الشكر والتقدير لمواصلتهم في توصيل الرسالة العادلة.

وكانت ادارة فيسبوك قد أقدمت، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، على حذف وإغلاق صفحات مئات الصحافيين والنشطاء بغزة.

واشتكى عدد كبير من الصحافيين والنشطاء من إغلاق صفحاتهم رغم الآلاف من المتابعين لها من داخل وخارج فلسطين.

ومن بين من حذفت صفحاتهم، أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة.

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن صفقة القرن!

والا: الإدارة الأمريكية تواجه مشكلة جدية ولهذا السبب.. الرئيس عباس لا يكترث بالتهديدات

ضابط إسرائيلي يعترف: اغتلنا سمير القنطار بسوريا بمساعدة الثوار

تل أبيب ستطلب المساعدة الدولية من هاتين الدولتين بسبب اندلاع الحرائق

الاحتلال ينفذ عملية خطف فاشلة في لبنان

الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم وتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

مصر تلبي طلب نتنياهو وترسل فريقا لإطفاء الحراق

الأخبار الرئيسية

فريق

معاريف: صفقة القرن صنعها 3 يهود امريكيون متعصبون للاستيطان ومصيرها الفشل

يديعوت : لهذه الاسباب.. نتنياهو وجيش الاحتلال يسعون لانقاذ حماس ومنع انهيارها

الفصائل تحذّر إسرائيل من "التصعيد والمواجهة".. الحرائق مقابل مساحة الصيد

قيادي بـ حماس : الحركة أجرت إتصالات مع شخصيات أمريكية اكاديمية بالدوحة

ضابط إسرائيلي يعترف: اغتلنا سمير القنطار بسوريا بمساعدة الثوار