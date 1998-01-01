التجمع الإعلامي الديمقراطي: قيام "فيس بوك" بإغلاق حسابات نشطاء فلسطينيين خطوة غير أخلاقية

غزة / سما /

أكد التجمع الإعلامي الديمقراطي أن قيام موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بإغلاق حسابات نشطاء فلسطينيين خطوة غير أخلاقية باعتبارها مخالفة لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقال التجمع الإعلامي إن هذه السياسة المتبعة من قبل الشبكة الاجتماعية "فيسبوك" توضح مدى محاربتها للرسالة الفلسطينية التي تُظهر من خلالها معاناة الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة، وخاصة منها كشف زيف رواية الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب التجمع، موقع "فيسبوك" بضرورة التراجع عن هذه الخطوة التي يؤكد من خلالها على عدم احترام حرية الرأي والتعبير ومخالفته للقانون الدولي.

وناشد، موقع "فيسبوك" بعدم ملاحقة الحسابات الخاصة بالنشطاء الإعلاميين الفلسطينيين لأن ذلك فيه إخماد للرسالة والصوت الفلسطيني الحر، مطالباً بتمكين النشطاء الإعلاميين في توصيل رسالتهم ورسالة الشعب الفلسطيني من خلال إتاحة المساحة الافتراضية المناسبة لهم.

وأعرب التجمع الإعلامي عن فخره في دور النشطاء الإعلاميين الفلسطينيين خلال قيامهم بفضح جرائم الاحتلال، موجهاً الشكر والتقدير لمواصلتهم في توصيل الرسالة العادلة.

وكانت ادارة فيسبوك قد أقدمت، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، على حذف وإغلاق صفحات مئات الصحافيين والنشطاء بغزة.

واشتكى عدد كبير من الصحافيين والنشطاء من إغلاق صفحاتهم رغم الآلاف من المتابعين لها من داخل وخارج فلسطين.

ومن بين من حذفت صفحاتهم، أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة.