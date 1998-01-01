  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد..في حلقة ماغي بوغصن.. انقلاب القارب في ”الشلال“ ورامز يواصل التحرش

الجمعة 24 مايو 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..في حلقة ماغي بوغصن.. انقلاب القارب في ”الشلال“ ورامز يواصل التحرش


القاهرة /وكالات/

انهارت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، بعد سقوطها ضحية برنامج ”رامز في الشلال”.
وشاركت بوغصن في الإعلان الوهمي الذي جاءت من أجله حتى سقطت في الشلال.
وخلال تواجدها بالزورق المخصص للإيقاع بالضحية لوحظ رامز يتحرش بالفنانة، فيما تحاول هي إبعاده عنها، بعدها انقلب القارب على جانبه في الشلال إلا أن فريق عمل البرنامج أنقذ الموقف، وسط صراخ وبكاء بوغصن.
وحين وصلت للبر فاجأها رامز بالغوريلا، فظلت تصرخ وتستغيث وتحاول الهرب دون جدوى حتى كشف رامز عن هويته فانهمرت دموعها.
ويعتمد برنامج ”رامز في الشلال“ على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن صفقة القرن!

والا: الإدارة الأمريكية تواجه مشكلة جدية ولهذا السبب.. الرئيس عباس لا يكترث بالتهديدات

الكشف عن عدد ايام شهر رمضان وموعد عيد الفطر!

الكشف عن وسيلة غريبة استخدمها جيش الاحتلال للعثور على انفاق حزب الله

تل أبيب ستطلب المساعدة الدولية من هاتين الدولتين بسبب اندلاع الحرائق

ضابط إسرائيلي يعترف: اغتلنا سمير القنطار بسوريا بمساعدة الثوار

الاحتلال ينفذ عملية خطف فاشلة في لبنان

الأخبار الرئيسية

يديعوت : لهذه الاسباب.. نتنياهو وجيش الاحتلال يسعون لانقاذ حماس ومنع انهيارها

الفصائل تحذّر إسرائيل من "التصعيد والمواجهة".. الحرائق مقابل مساحة الصيد

قيادي بـ حماس : الحركة أجرت إتصالات مع شخصيات أمريكية اكاديمية بالدوحة

ضابط إسرائيلي يعترف: اغتلنا سمير القنطار بسوريا بمساعدة الثوار

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"