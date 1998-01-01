شاهد..في حلقة ماغي بوغصن.. انقلاب القارب في ”الشلال“ ورامز يواصل التحرش

القاهرة /وكالات/

انهارت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، بعد سقوطها ضحية برنامج ”رامز في الشلال”.

وشاركت بوغصن في الإعلان الوهمي الذي جاءت من أجله حتى سقطت في الشلال.

وخلال تواجدها بالزورق المخصص للإيقاع بالضحية لوحظ رامز يتحرش بالفنانة، فيما تحاول هي إبعاده عنها، بعدها انقلب القارب على جانبه في الشلال إلا أن فريق عمل البرنامج أنقذ الموقف، وسط صراخ وبكاء بوغصن.

وحين وصلت للبر فاجأها رامز بالغوريلا، فظلت تصرخ وتستغيث وتحاول الهرب دون جدوى حتى كشف رامز عن هويته فانهمرت دموعها.

ويعتمد برنامج ”رامز في الشلال“ على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة، في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور.