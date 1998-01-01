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نائب رئيس “العسكري” السوداني يصل السعودية في زيارة غير محددة المدة

الجمعة 24 مايو 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب رئيس “العسكري” السوداني يصل السعودية في زيارة غير محددة المدة


الرياض /وكالات/

وصل الفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي”، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، مساء الخميس، إلى السعودية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس العسكري اطلعت عليه الأناضول.
والزيارة تعتبر الأولى لنائب رئيس المجلس العسكري، خارج السودان، وذلك منذ توليه المنصب،عقب عزل المجلس العسكري الرئيس عمر البشير،  في 11 أبريل/ نيسان الماضي.
وقال البيان، إن حميدتي، وصل مطار جدة، وكان في استقباله الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي أمير منطقة مكة.
ولم يشر البيان إلى مدة الزيارة، كما لم يقدّم أيّ تفاصيل أخرى.
ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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