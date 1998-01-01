  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرجوب يدعو إلى التعاضد وتعزيز السلم الأهلي

الجمعة 24 مايو 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يدعو إلى التعاضد وتعزيز السلم الأهلي


جنين / سما /

دعا محافظ جنين أكرم الرجوب إلى مزيد من التكافل والسعي إلى تعزيز السلم الأهلي والتعاضد بين أبناء المحافظة للتخفيف عن المواطنين قبل حلول عيد الفطر السعي.

ودعا في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، التجار إلى الاستمرار في العمل على تخفيض الأسعار، وعدم اللجوء إلى رفعها، وتوفير المواد الضرورية لتلبية حاجة المواطنين للتسوق خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر.

وطالب الرجوب كافة المواطنين الاحتكام إلى القيم السامية على قاعدة الوحدة الوطنية والعقلانية والتروي والعمل في إطار احترام الآخرين ونبذ كل مظاهر العنف، ومد الأيادي للتسامح واللجوء إلى القانون في حل النزاعات وتسهيل عمل لجان الإصلاح والعشائر.

وقال إننا بحاجة ماسة للوقوف على رسالتنا السامية في تعزيز الأمن الداخلي والسلم الأهلي وتحقيق التنمية لينعم شعبنا بكل أطيافه السياسية والاجتماعية بالكرامة والاحترام.

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن صفقة القرن!

والا: الإدارة الأمريكية تواجه مشكلة جدية ولهذا السبب.. الرئيس عباس لا يكترث بالتهديدات

الكشف عن عدد ايام شهر رمضان وموعد عيد الفطر!

الكشف عن وسيلة غريبة استخدمها جيش الاحتلال للعثور على انفاق حزب الله

تل أبيب ستطلب المساعدة الدولية من هاتين الدولتين بسبب اندلاع الحرائق

ضابط إسرائيلي يعترف: اغتلنا سمير القنطار بسوريا بمساعدة الثوار

الاحتلال ينفذ عملية خطف فاشلة في لبنان

الأخبار الرئيسية

يديعوت : لهذه الاسباب.. نتنياهو وجيش الاحتلال يسعون لانقاذ حماس ومنع انهيارها

الفصائل تحذّر إسرائيل من "التصعيد والمواجهة".. الحرائق مقابل مساحة الصيد

قيادي بـ حماس : الحركة أجرت إتصالات مع شخصيات أمريكية اكاديمية بالدوحة

ضابط إسرائيلي يعترف: اغتلنا سمير القنطار بسوريا بمساعدة الثوار

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"