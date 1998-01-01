الرجوب يدعو إلى التعاضد وتعزيز السلم الأهلي

جنين / سما /

دعا محافظ جنين أكرم الرجوب إلى مزيد من التكافل والسعي إلى تعزيز السلم الأهلي والتعاضد بين أبناء المحافظة للتخفيف عن المواطنين قبل حلول عيد الفطر السعي.

ودعا في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، التجار إلى الاستمرار في العمل على تخفيض الأسعار، وعدم اللجوء إلى رفعها، وتوفير المواد الضرورية لتلبية حاجة المواطنين للتسوق خلال شهر رمضان المبارك ومع اقتراب عيد الفطر.

وطالب الرجوب كافة المواطنين الاحتكام إلى القيم السامية على قاعدة الوحدة الوطنية والعقلانية والتروي والعمل في إطار احترام الآخرين ونبذ كل مظاهر العنف، ومد الأيادي للتسامح واللجوء إلى القانون في حل النزاعات وتسهيل عمل لجان الإصلاح والعشائر.

وقال إننا بحاجة ماسة للوقوف على رسالتنا السامية في تعزيز الأمن الداخلي والسلم الأهلي وتحقيق التنمية لينعم شعبنا بكل أطيافه السياسية والاجتماعية بالكرامة والاحترام.