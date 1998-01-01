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الدفاع المدني ينفذ 302 استجابة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 24 مايو 2019 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني ينفذ 302 استجابة خلال الـ24 ساعة الماضية


رام الله / سما /

 استجابت طواقم الدفاع المدني والمتطوعين لـ302 حادث خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية بواقع 13 استجابة في الساعة الواحدة، اتسمت جميعها بالمهنية والسرعة.

وتسببت هذه الحوادث باحتراق أكثر من 850 شجرة مثمرة وحرجية، ومئات الدونمات في المناطق الجبلية التي تحوي أعشاب ومحاصيل زراعية.

وأصدرت العمليات المركزية تقريرها اليومي باحصائية تضمنت نسب الحرائق وأسباب اندلاعها وعوامل انتشارها واتساعها، وكانت: 85? حرائق وأشجار، و15? تنوعت بين حرائق مركبات وأعمدة ومخلفات وملحقات منزلية مسقفة.

فيما سجل الإهمال وعبث الأطفال 65? من أسباب الحرائق والتي كانت درجات الحرارة العالية وجفاف الهواء وسرعته عاملا أساسيا في انتقال الحرائق لمساحات واسعة.

وأضاف تقرير العمليات المركزية أن التحكم والسيطرة وتوفير كافة الاحتياجات الممكنة لعمل الطواقم ساهم في السيطرة على كافة الحوادث، دون أن تسجل أية إصابات عدا رجال الإطفاء الذين اصيبوا بالإجهاد نتيجة العمل في الحرارة العالية وظروف الصيام.

ووجه مدير عام الدفاع المدني اللواء ركن يوسف نصار رسالة شكر وتقدير لطواقم الإطفاء والإنقاذ، على عملهم المشهود بالإخلاص والتفاني رغم صعوبة الظروف ومحدودية الامكانيات بعدد الطواقم والاليات.

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