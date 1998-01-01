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"الصحة" و"الضابطة" توقفان مطعمين عن العمل في محافظة الخليل

الجمعة 24 مايو 2019 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة" و"الضابطة" توقفان مطعمين عن العمل في محافظة الخليل


الخليل/سما/

 اوقفت مديريتا الضابطة الجمركية والصحة في محافظة الخليل اليوم الخميس، مطعمين عن العمل لافتقارهما لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، بأنه ومن خلال جولات ميدانية مشتركة للضابطة الجمركة ومديرية صحة الخليل على المحال والمطاعم والملاحم داخل المدينة، لتحقيق وضمان الأمن الغذائي والصحي للمواطنين وضمان جودة السلع والمنتجات الفلسطينية، تم من خلالها اليوم إيقاف مطعمين عن العمل يفتقران لأدنى شروط السلامة الصحية، وتم إبلاغ أصحاب المطعمين بضرورة تصويب اوضاعهما والالتزام باشتراطات السلامة الصحية والبيئية، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأضاف البيان، أن هذه الجولات مستمرة حتى التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الصحية في كافة المطاعم وأماكن تحضير وإعداد الأطعمة حفاظاً على صحة المواطنين والصحة العامة.

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