الدفاع المدني يتعامل مع اكثر من 300 حريق بالضفة

رام الله /سما/

قالت طواقم الدفاع المدني انها تعاملت مع 302 حريق خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية.



واشارت الى ان طواقمها اضافة للمتطوعين استجابت لاكثر من ٣٠٢ حالة بواقع ١٣ استجابة في الساعة الواحدة اتسمت جميعها بالمهنية والسرعة وتسببت هذه الحوادث باحتراق اكثر من ٨٥٠ شجرة مثمرة وحرجية ومئات الدونمات في المناطق الجبلية التي تحوي اعشاب ومحاصيل زراعية.



وقال بيان الدفاع المدني ان ٨٥ ٪ من الحالات التي تعامل معها الجهاز من الحرائق بينما تعامل مع ١٥٪ من الحالات المتنوعة بين حرائق مركبات واعمدة ومخلفات وملحقات منزلية مسقفة.واشار الجهاز الى ان الإهمال وعبث الاطفال ادى الى ٦٥٪ من أسباب الحرائق والتي كانت درجات الحرارة العالية وجفاف الهواء وسرعته عاملا اساسيا في انتقال الحرائق لمساحات واسعة.

وأضاف تقرير العمليات المركزية ان التحكم والسيطرة وتوفير كافة الاحتياجات الممكنة لعمل الطواقم ساهم في السيطرة على كافة الحوادث دون ان تسجل اية إصابات سوى لدى رجال الأطفاء الذين اصيبوا بالاجهاد نتيجة العمل في الحرارة العالية وظروف الصيام.

