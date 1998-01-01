  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الدفاع المدني يتعامل مع اكثر من 300 حريق بالضفة

الجمعة 24 مايو 2019 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدفاع المدني يتعامل مع اكثر من 300 حريق بالضفة


رام الله /سما/

قالت طواقم الدفاع المدني انها تعاملت مع 302 حريق خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية. 

واشارت الى ان طواقمها اضافة للمتطوعين استجابت لاكثر من ٣٠٢ حالة بواقع ١٣ استجابة في الساعة الواحدة اتسمت جميعها بالمهنية والسرعة وتسببت هذه الحوادث باحتراق اكثر من ٨٥٠ شجرة مثمرة وحرجية ومئات الدونمات في المناطق الجبلية التي تحوي اعشاب ومحاصيل زراعية.

وقال بيان الدفاع المدني ان ٨٥ ٪ من الحالات التي تعامل معها الجهاز من الحرائق بينما تعامل مع ١٥٪ من الحالات المتنوعة بين حرائق مركبات واعمدة ومخلفات وملحقات منزلية مسقفة.واشار الجهاز الى ان الإهمال وعبث الاطفال ادى الى ٦٥٪ من أسباب الحرائق والتي كانت درجات الحرارة العالية وجفاف الهواء وسرعته عاملا اساسيا في انتقال الحرائق لمساحات واسعة. 
وأضاف تقرير العمليات المركزية ان التحكم والسيطرة وتوفير كافة الاحتياجات الممكنة لعمل الطواقم ساهم في السيطرة على كافة الحوادث دون ان تسجل اية إصابات سوى لدى رجال الأطفاء الذين اصيبوا بالاجهاد نتيجة العمل في الحرارة العالية وظروف الصيام.
 

#الضفة #حرائق #الدفاع المدني

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن صفقة القرن!

والا: الإدارة الأمريكية تواجه مشكلة جدية ولهذا السبب.. الرئيس عباس لا يكترث بالتهديدات

الكشف عن عدد ايام شهر رمضان وموعد عيد الفطر!

الكشف عن وسيلة غريبة استخدمها جيش الاحتلال للعثور على انفاق حزب الله

لهذه الاسباب.. اندلاع مئات الحرائق في "إسرائيل"

تل أبيب ستطلب المساعدة الدولية من هاتين الدولتين بسبب اندلاع الحرائق

ضابط إسرائيلي يعترف: إسرائيل هي من قامت باغتيال سمير القنطار بسوريا

الأخبار الرئيسية

يديعوت : لهذه الاسباب.. نتنياهو وجيش الاحتلال يسعون لانقاذ حماس ومنع انهيارها

الفصائل تحذّر إسرائيل من "التصعيد والمواجهة".. الحرائق مقابل مساحة الصيد

قيادي بـ حماس : الحركة أجرت إتصالات مع شخصيات أمريكية اكاديمية بالدوحة

ضابط إسرائيلي يعترف: إسرائيل هي من قامت باغتيال سمير القنطار بسوريا

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة "التراحم والتكافل"