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البطش: ترتيبات جديدة للمشاركين في مسيرات العودة اليوم

الجمعة 24 مايو 2019 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: ترتيبات جديدة للمشاركين في مسيرات العودة اليوم


غزة / سما/

 دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار المشاركين في المسيرات اليوم لعدم اصطحاب الاطفال خلال المسيرات والبقاء داخل الخيام حرصا على سلامتهم خلال موجة الحر.

وقال القيادي خالد البطش رئيس الهيئة :"حرصا منا على سلامة ابناء شعبنا المشاركين اليوم في فعاليات الجمعة 59 وهم يرسلون الرسالة الاهم بالاستمرار في مسيرة التحرير والعودة وكسر الحصار بعزيمة لا تلين ولا تعرف المستحيل فاننا ندعوهم إلى البقاء داخل خيام العودة المغطاة في المخيمات الخمسة طيلة فترة الفعالية بعد عصر هذا اليوم ".

ودعا البطش في تصريح وصل "سما" الى عدم التعرض المباشر للشمس في الأماكن المفتوحة وعدم اصطحاب الأطفال هذا اليوم بالذات بسب ارتفاع درجات الحرارة مؤكدا انهاء فعاليات الجمعة ال59 قبل الساعة 6 مساء لهذه الاعتبارات .
ودعا البطش الى اخذ أقصى درجات الحذر من قناصة الاحتلال المنتشرين على طول الحدود.
 

#البطش #مسيرات العودة #غزة #اطفال

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