استمرار حرائق الغابات في إسرائيل ومصر والسلطة ترسلان مساعدات

القدس المحتلة / سما /

تشهد منطقة وسط إسرائيل حرائق اليوم الجمعة نتيجة لموجة حارة وصلت فيها درحة الحرارة إلى 50 درجة مئوية.

وبحسب إدارة الإطفاء، اضطر نحو ثلاثة آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم في بعض الأحيان، حيث اشتعلت النيران في 45 مبنى.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن رجال إطفاء من قبرص يساعدون في جهود إخماد النيران.

ومن المتوقع أن تنضم طائرات إطفاء من قبرص واليونان وكرواتيا وإيطاليا للعملية اليوم.

وبحسب خدمة الإنقاذ "ماجن دافيد أدوم" جرى نقل ثمانية أشخاص إلى المستشفى بعدما استنشقوا الدخان الناجم عن الحريق.

وتوفى رجل سبعيني جراء ضربة شمس أمس الخميس، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أو إسرائيل".

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مجددا اليوم إلى 48 درجة مئوية في جنوب اسرائيل، بحسب الموقع الإخباري "واي نت".

وقالت فرق الإطفاء إن سبب الحرائق التي تستعر بشكل رئيسي في مدينة موديعين، لايزال مجهولا.

وقال متحدث إن السماء لم تمطر الشهر الماضي، ما يعني أن الأشجار كانت شديدة الجفاف.

من جانبه أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أرسل، مروحيتي إطفاء للمساعدة في إخماد موجة الحرائق المندلعة منذ الأمس، بفعل درجات الحرارة شديدة الارتفاع.

كما أكد نتنياهو، في تصريحات صدرت عنه من غرفة قيادة عمليات الإطفاء والإنفاق، التي أقيمت في أحراش تل حديد، بالقرب من مدينة اللد، أن السلطة الوطنية الفلسطينية أرسلت سيارتي إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق.

وقال نتنياهو "توجهنا إلى العديد من الجهات. نحن نقدر كل المساعدات التي تلقيناها"، وأضاف "أود أن أشكر صديقي (عبد الفتاح) السيسي، الرئيس المصري، الذي أرسل مروحيتي إطفاء، تلقينا مساعدات من جهات أخرى، وتوجهت أطراف عدة لتقديم المساعدة، من ضمنهم السلطة الفلسطينية التي أرسلت سيارتي إطفاء".