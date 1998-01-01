"الاقتصاد" تنفذ حملة لمنع عرض السلع تحت أشعة الشمس

رام الله / سما /

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن طواقمها وبالتعاون مع شركائها في جهاز الضابطة الجمركية، ووزارتي الصحة والزراعة، تنفذ حملة مكثفة تستهدف المحلات التجارية والباعة المتجولين (البسطات) ومواقع تخزين المواد الغذائية في المحافظات، لمنعها من عرض السلع والمنتجات تحت أشعة الشمس، واتخاذ الاجراءات القانونية ذات الصلة لضمان تقديم سلعه نظيفة وآمنه للمستهلك.

وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، إلى أن تعرض السلع والمشروبات لأشعة الشمس يؤدي الى تلفها وفسادها، وينتج عنها تفاعلات كيميائية وتغير في خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة، ما يتسبب بأمراض خطرة، خاصة المعلبات والحبوب والبقوليات ومنتجات اللحوم والأسماك والدواجن، ومنتجات الألبان والأجبان، والمشروبات بمختلف أنواعها إضافة إلى الشوكولاتة والسكاكر.

وحذرت الوزارة من عرض المنتجات والسلع أمام المحلات التجارية وعدم الالتزام بالشروط والمعايير الصحية المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين، بشأن التعامل مع المواد الغذائية والمشروبات أثناء نقلها وتخزينها وعرضها، والتقيد بالتعليمات المبينة في بطاقة البيان.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تجنب شراء المنتجات والسلع المعروضة تحت أشعة الشمس ومساعدة طواقم الرقابة والتفتيش في محاسبة المخالفين من خلال التقدم بشكوى عبر الرقم 129.

وفي سياق متصل، تواصل الطواقم الميدانية في وزارة الاقتصاد الوطني وبالتعاون مع شركائها ضبط المسدسات البلاستيكية (الخرز) الممنوعة من التداول والتي تشكل خطر على سلامة الاطفال.

وضبطت مديرية الوزارة في محافظة القدس وبالتعاون مع لجنة السلامة العامة 36 قطعة "مسدسات" خرز ممنوعة من التداول، إضافة إلى 148 علب خزر في منطقة العيزرية وأبو ديس، وتم تنبيه جميع المحلات التي تمت زيارتها وجوب عدم التعامل معها تحت طائلة المسؤولية.

وأكدت مديرة دائرة حماية المستهلك في محافظة القدس سحر ادكيدك متابعة هذه الألعاب الممنوعة كونها تشكل خطرا على الصحة العامة خاصة على الأطفال، بناء على العديد من الشكاوى الواردة للمديرية.