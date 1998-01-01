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قطاع الدواجن بغزة يتعرض لخسائر فادحة بسبب موجة الحر

الجمعة 24 مايو 2019 11:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطاع الدواجن بغزة يتعرض لخسائر فادحة بسبب موجة الحر


غزة / سما /

 أدت موجة الحر التي تضرب فلسطين الى نفوق عدد كبير من الدواجن داخل المزارع المنتشرة في قطاع غزة ما تسبب بخسائر فادحة لاصحابها.

وشكلت وزارة الزراعة الفلسطينية لجنة طوارئ واستنفرت طواقمها الفنيه و الاداريه وذلك لمتابعه آثار موجه الحر الحاليه.

وشكلت الوزارة لهذا الغرض فرق فنيه ميدانية لحصر الأضرار الناتجه بمزارع الدواجن و فرق فنيه أخري من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين للتواجد بين مربي الدواجن وفي مزارعهم لتقديم الإرشاد الفني والبيطري لتفادي أثار الحر على مزارع الدواجن اللاحم و البياض والحبش.

وأكدت الوزارة انه منذ عصر الخميس وحتى الآن مازالت طواقمها الفنيه في الميدان لحصر الأضرار و تقديم المساعده و الإرشاد لمربي الدواجن.

وتهيب الوزاره بمربي الدواجن اتباع إرشادات الوزاره التي تقوم حاليا بإرسالها لهم عبر رسائل الجوال او المنشوره على موقع الوزارة.

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