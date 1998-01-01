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ضبط مواد مخدرة وسط قطاع غزة واعتقال 3 تجار

الجمعة 24 مايو 2019 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مواد مخدرة وسط قطاع غزة واعتقال 3 تجار


غزة / سما /

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات مساء الخميس، 4 آلاف حبة مخدرة من نوع "روتانا" ومئات من نوع "اترامال"، واعتقلت ثلاثة تجار خطرين، خلال كمين محكم أقامته في المحافظة الوسطى.

وقال الرائد محمد شاهين مدير مكافحة الوسطى : "إن قوة من المباحث نصبت كميناً محكماً استمر عدة ساعات في منطقة أبو العجين، ألقي القبض خلاله على ثلاثة من التجار الخطرين".

وأوضح أن التجار هم: (م.م - ت.م -ن.ه)، وهم مطلوبون لمكافحة من فترة طويلة، لافتاً إلى أنه تم إحالة القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وأكد شاهين أن شرطة المكافحة تواصل القيام بواجبها بكل قوة لتحصين المجتمع من العابثين.

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