مصر تلبي طلب نتنياهو وترسل فريقا لإطفاء الحراق

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة "7" العبرية إن السلطات المصرية استجابت لطلب من حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمساعدة في إطفاء الحرائق التي تجتاح عدة أماكن في الكيان.

وأوضحت القناة أن المساعدة المصرية ستكون عبر إرسال رجال إطفاء من مصر إلى "إسرائيل"، فيما استعدت دول أخرى لإرسال طائرات إطفاء .

وأوعز رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتواصل مع "دول صديقة" لجلب طائرات إطفاء، للمساعدة في إخماد حرائق كبيرة اندلعت في مدينة القدس المحتلة و مستوطنة "موديعين". " .

ووفقا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فقد وافقت كل من قبرص وإيطاليا واليونان وكرواتيا على إرسال طائرات إخماد الحرائق إلى الكيان

يذكر أن ارتفاع درجات الحرارة واحتفالات المستوطنين اليهود بما يسمى عيد "لاك بعومر" الذي يشعلون فيه النيران بأماكن مفتوحة، كانت السبب وراء الحرائق الكبيرة التي شهدتها فلسطين المحتلة، أدت إلى تدمير عشرات المنازل للمستوطنين وإجلاء الآلاف. .

وفي هذا الشأن أكد متحدث باسم السفارة الإسرائيلية لدى موسكو طلب الكيان من روسيا المساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي امتدت إلى مناطق مكتظة.

وقال إن "إسرائيل توجهت إلى روسيا بطلب المساعدة"، مشيرا إلى أن اتصالات تجري حول هذا الموضوع مع وزارتي الخارجية والطوارئ الروسيتين.