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توقيف جندي إسرائيلي سابق أنشأ شبكات دعارة من القصّر بكولومبيا

الجمعة 24 مايو 2019 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف جندي إسرائيلي سابق أنشأ شبكات دعارة من القصّر بكولومبيا


القدس المحتلة / سما /

أوقف في مدينة لشبونة البرتغالية جندي إسرائيلي سابق، يدعى عاصي موش، كان مطلوبا دوليا لإنشائه في كولومبيا شبكة دعارة، ضمت خصوصا من القصر، وفق ما أعلن الخميس الحرس المدني الإسباني الذي شارك في العملية.


وأدار عاصي موش، الذي وصل إلى كولومبيا بصفته سائحا في عام 2009 وطرد في 2017، فندقا في تاغنغا على شاطئ الكاريبي. وأسمته الصحافة المحلية "شيطان تاغنغا".


وضمت الشبكة شبانا وشابات، بينهن قصَّر، مارسوا الدعارة مع نزلاء الفندق، وفق بيان الحرس المدني الذي تحدث أيضا عن حالات "استعباد".


وكانت السلطات الكولومبية أصدرت مذكرة توقيف دولية عبر الإنتربول بشأن الاتجار بالبشر لغايات الاستغلال الجنسي، والاتجار بالمخدرات، وتبييض الأموال.


وقال الحرس المدني إنّ الجندي السابق (45 عاما) اختبأ في جزيرة ايبيزا في البليار، ثم انتقل إلى برشلونة قبل توقيفه الأربعاء في البرتغال، وبحوزته وثائق إسرائيلية مزورة، وذلك في إطار عملية للشرطة البرتغالية بالتعاون مع الحرس المدني الإسباني والشرطة الكولومبية.


وكانت الشرطة الكولومبية أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر عن عملية تستهدف الشبكة التي أنشأها موش، وأدت إلى توقيف ثلاثة إسرائيليين وكولومبيَين.

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