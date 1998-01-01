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فاروق الشامي يدين مؤتمر البحرين وصفقة القرن

الجمعة 24 مايو 2019 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاروق الشامي يدين مؤتمر البحرين وصفقة القرن


القدس المحتلة / سما /

 أكد رجل الاعمال الفلسطيني فاروق الشامي رفضه لمؤتمر البحرين وصفقة القرن.

وقال الشامي بالنيابة عن مغتربي فلسطين في الولايات المتحدة "السيد الرئيس ابو مازن نحن نخاطبكم من الخارج، نقف وقفة عز وفخار الى جانب عرقنا ووحداتنا، هي رهاننا الوحيد في وجه المؤامرات والدسائس، ومحاولات قوى الظلام والشر المسيطرة على العالم من انهاء قضيتنا".

ووصف الشامي صفقة القرن بـ"صفقة العار" التي بدأت حياكتها على طاولة "الصهيونية" وانتقلت منابرها للاسف الى عالمنا العربي بدءا من البحرين، مؤكدا رفضه لهذا المؤتمر الصفقة، ومشددا انهم يقفون خلف القيادة الفلسطينية برئاسة ابو مازن.

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