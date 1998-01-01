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اجتماع وزاري فلسطيني- أُردني بعد العيد

الجمعة 24 مايو 2019 08:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع وزاري فلسطيني- أُردني بعد العيد


رام الله / سما /

كشف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم  فجر اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق في العاصمة الأردنية عمّان على عقد اجتماع وزاري فلسطيني- أردني بعد عيد الفطر.

وقال ملحم: إن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء في أعقاب القمة بين الرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عمّان، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية ونظيره الأردني عمر الرزاز.

وأضاف ملحم لـ "القدس" دوت كوم: إن الاجتماع الوزاري الفلسطيني- الأردني المرتقب يهدف إلى تعميق التعاون بين فلسطين والأردن في المجالات كافة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين الشقيقين في ظل اللحظات الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي ضوء الحرب السياسية والاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على الشعب الفلسطيني وقيادته.

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