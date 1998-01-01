الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم وتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتعمق الموجة الحارة التي تؤثر على البلاد، لتصل ذروتها في ساعات نهار اليوم الجمعة، حيث يكون الجو شديد الحرارة وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية.

ويوم السبت، من المتوقع أن تقل حدة الموجه الحارة في ساعات النهار مع استمرار الاجواء الحارة الى شديدة الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع على نسبة الرطوبة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الأحد المقبل، يكون الجو حاراً إلى شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

وكان الجو الخميس شديد الحرارة وجافاً، وارتفعت درجات الحرارة واصبحت اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 13 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.