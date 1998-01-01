قناة عبرية: نتنياهو يدرس حل الكنيست والإعلان عن انتخابات جديدة

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر في حزب الليكود، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس حل الكنيست، والتوجه لانتخابات جديدة، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات مع حزب "يسرائيل بيتنا".

وذكرت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الخميس، نقلا عن هذه المصادر قولها: "إن نتنياهو يدرس الإعلان عن انتخابات مبكرة، بسبب تعنت أفيغدور ليبرمان، وإصراره على شروطه للمشاركة بالإئتلاف".

ووفقا للقناة العبرية، اتهمت المصادر ذاتها، أفيجدور ليبرمان بمحاولة ابتزاز نتنياهو، واتهمته "أنه يستخدم مبررات واهية من أجل الابتزاز وإعاقة تشكيل حكومة يمينية".

و أكدت المصادر، أن نتنياهو قد يلجأ الى تشكيل حكومة تثمل 60 عضو كنيست فقط، في حال انتهاء المدة، بدون حزب "يسرائيل بيتنا"، وذلك لمنع الرئيس من تكليف زعيم حزب "كحول لفان" بتشكيل الحكومة.

ولفتت القناة العبرية، الى أن رئيس الوزراء نتنياهو، دعا اليوم رؤساء كتل الأحزاب اليمينية، إلى اجتماع عاجل بمكتبه بالقدس، لوضعهم في صورة آخر التطورات، ولم يدعو ليبرمان لحضور هذا الاجتماع.