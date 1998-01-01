حماس توجه رسالة الى السلطة الفلسطينية بشأن صفقة القرن!

غزة / سما/

أكد فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الخميس، أن "شعبنا الفلسطيني لن يوقع على صفقة القرن مهما كلف ذلك من ثمن".

وشدد حماد في تصريحات متلفزة: على أن "مقاومة الشعب الفلسطيني وصموده، كفيلان بالتصدي لصفقة القرن وإلحاق الهزيمة بعرابيها".

وأوضح أن "وعي الشعب الفلسطيني وتاريخه النضالي المقاومة يشكل حائط صد متين في وجه صفقة القرن".

وفي رسالة وجهها القيادي حماد الى السلطة بشأن صفقة القرن، قال إنه "على السلطة الفلسطينية أن تترجم رفضها الشعاراتي لصفقة القرن على أرض الواقع وأن تعود لخيار الوحدة والمقاومة وإنهاء سياسة التعاون الأمني المذلة"، وفق قوله.

كما طالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الأنظمة العربية بأن تقف مع الشعب الفلسطيني بدل الهرولة خلف أحلام اليقظة الأمريكية، متابعا بالقول" مؤمنون بدور الشعوب العربية والإسلامية في رفض صفقة القرن، وعلى الأنظمة أن تحترم إرادة شعوبها الوفية".