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اشتية يتسلم مسودة أطلس دولة فلسطين للأسماء الجغرافية

الخميس 23 مايو 2019 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم مسودة أطلس دولة فلسطين للأسماء الجغرافية


رام الله / سما /

 تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال استقباله وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، اليوم الخميس، مسودة أطلس دولة فلسطين للأسماء الجغرافية.

واطلع اشتية، على طبيعة مراحل اعداد المسودة، والجهود التي بذلها رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية من أجل انجاز المهمة خاصة فيما يتعلق بالتواصل مع الهيئات المحلية والدوائر الحكومية والمنظمات الأهلية والأكاديمية والقطاع الخاص، بما يشمل أعمال التدقيق والتصويب والبحث الميداني والرجوع للوثائق والخرائط التاريخية والاستفادة من الملاحظات والاقتراحات التي أفضت إلى انتاج الأطلس واخراجه شكلاً ومضموناً.

وجرى اللقاء بحضور: وكيل الوزارة رئيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية محمد حسن جبارين، وعدد من مهندسي الدعم الفني في الوزارة.

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