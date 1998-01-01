شبكة المنظمات الأهلية: 68% من أهالي غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

غزة / سما /

قالت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، اليوم الخميس، إن 68 في المائة من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجة حادة أو متوسطة، نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعيشها القطاع.

وذكر بيان صادر عن الشبكة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاما والانقسام الداخلي الفلسطيني، بالإضافة إلى المواجهات العسكرية المستمرة بين الإسرائيليين والفصائل الفلسطينية، من أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية.

وأضاف البيان أن السكان يعانون من الفقر المدقع ومحدودية القدرة الاقتصادية على تأمين الغذاء، مشيرا إلى أن أكثر من مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر بينما يبلغ معدل البطالة 52 في المائة، أكثر من 70 في المائة في أوساط الشباب.

وحسب البيان، فإن نسبة تزيد على 70 في المائة من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة، تقوم بتقليل عدد وجبات الطعام من أجل التكيف مع نقص الطعام أو الموارد.

وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تحويل الفئات المنتجة إلى فئات هشة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، ومع استمرار الحصار ومنع دخول المواد الخام والتصدير والعجز في الطاقة تعاني كافة فئات المجتمع من صعوبة تأمين الغذاء لأفراد أسرهم ما أدى إلى تضاعف أعداد الفئات المعرضة لانعدام الأمن الغذائي.

وحذر البيان من المساس بالحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، لاسيما الحق في الغذاء الذي نصت عليه المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وطالب جميع الأطراف المعنية بتحمل مسؤولياتها وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني وضمان توفر الأمن الغذائي لسكان القطاع وتوفير الدعم والمساعدات الإنسانية الطارئة بأسرع وقت.

كما دعا إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرامج الإنسانية والتنموية، والعمل على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.