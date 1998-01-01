قمة ثلاثية تجمع الرئيس عباس والعاهل الاردني والرئيس العراقي في عمان

عمان /سما/

عقدت في العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم الخميس، قمة ثلاثية جمعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الاردني عبد الله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح، بحضور ولي العهد الاردني الامير الحسين بن عبد الله الثاني.

وانضمت وفود من الدول الثلاث، عقب القمة، الى مأدبة افطار اقامها العاهل الاردني على شرف الرئيسين الفلسطيني والعراقي ووفود الدول الثلاث.

وتأتي القمة الثلاثية استكملا للمشاورات وللقاء الذي عقد ظهر اليوم بين الرئيس محمود عباس والعاهل الاردني عبد الله الثاني، في إطار العلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، وسياسة التشاور مع الاشقاء العرب حول مختلف القضايا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

حضر مأدبة الافطار عن الجانب الفلسطيني: رئيس الوزراء محمد اشتية، وامين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.