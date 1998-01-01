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عضو بالكنيست يعلق على اتفاق التهدئة واستمرار اندلاع الحرائق بسبب البالونات!

الخميس 23 مايو 2019 07:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست يعلق على اتفاق التهدئة واستمرار اندلاع الحرائق بسبب البالونات!


القدس المحتلة / سما /

علق  حاييم يلين عضو الكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على استمرار اندلاع الحرائق في مستوطنات الغلاف بفعل البالونات الحارقة التي يتم اطلاقها من قطاع غزة.

وقال يلين: إن الحرائق تستمر بفعل البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، وحتى الآن هناك 8 حرائق في الغلاف.

وأضاف:  عندما يتخذ رئيس الوزراء قراراته في جو مكيف الهواء، بينما نقوم بإخماد الحرائق في درجة حرارة جو 43° ليس لدي سوى شيء واحد أقوله.

وتابع: سيدي رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، لكي يعيش مواطنو "دولة إسرائيل" بأمان، يجب ألا تدع حقولنا تحترق، التهدئة الكاملة التي لا تشملنا هي وصمة عار.

ترجمة: مؤمن مقداد

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