عضو بالكنيست يعلق على اتفاق التهدئة واستمرار اندلاع الحرائق بسبب البالونات!

القدس المحتلة / سما /

علق حاييم يلين عضو الكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على استمرار اندلاع الحرائق في مستوطنات الغلاف بفعل البالونات الحارقة التي يتم اطلاقها من قطاع غزة.

وقال يلين: إن الحرائق تستمر بفعل البالونات الحارقة التي تطلق من قطاع غزة، وحتى الآن هناك 8 حرائق في الغلاف.

وأضاف: عندما يتخذ رئيس الوزراء قراراته في جو مكيف الهواء، بينما نقوم بإخماد الحرائق في درجة حرارة جو 43° ليس لدي سوى شيء واحد أقوله.

وتابع: سيدي رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا، لكي يعيش مواطنو "دولة إسرائيل" بأمان، يجب ألا تدع حقولنا تحترق، التهدئة الكاملة التي لا تشملنا هي وصمة عار.

ترجمة: مؤمن مقداد