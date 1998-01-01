الحوثيون : لم نتلق أي رد بخصوص مبادرة لتبادل ألف أسير

صنعاء /سما/

قال عبدالقادر المرتضى، رئيس الفريق الممثل للحوثيين في لجنة شؤون الاسرى، اليوم الخميس، إن جماعته أطلقت مبادرة لتبادل ألف أسير مع الطرف الاخر - الحكومة اليمنية -، قبل شهر رمضان، إلا أنها لم تتلق اي رد إيجابي.

وأضاف المرتضى، في بيان نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"ها نحن نتخطى النصف من هذا الشهر الكريم ولم نتلق أي رد إيجابي حتى الآن".

وتابع المرتضى:" للأسف الشديد قوى العدوان ومرتزقتهم -الحكومة وقوات التحالف العربي- ليسوا مهتمين بأسراهم، وليسوا جهة مسؤولة تتعامل مع الأسرى بأخلاق، وقيم ومسؤولية".

وعبر المرتضى عن أمله في أن تتحرك ضمائر تلك الاطراف تجاه "أسراهم ولو مرةً واحدةً خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك".

وكانت جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية قد اتفقتا في مشاورات ستوكهولم منتصف كانون أول /ديسمبر الماضي على حل ملف الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، البالغ عددهم نحو 16 ألفا.

وعلى الرغم من تبادل كشوفات أسماء الاسرى والمعتقلين بين الطرفين وتبادل الملاحظات الخاصة بتلك الكشوفات بإشراف الامم المتحدة ، إلا انه لم يتم تبادل الاسرى بشكل فعلي حتى اليوم.